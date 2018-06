Comunanza chiede parcheggio Castelluccio

"Abbiamo scritto al Commissario usi civici per chiedere di poter utilizzare un'area della piana da adibire a parcheggio in vista dell'ormai imminente fioritura e per eventuali altre esigenze che possano manifestarsi nel corso dell'anno, restiamo in attesa di una risposta. Ma il problema andava risolto alla radice realizzando un parcheggio definitivo": a dirlo, all'ANSA, è il presidente della Comunanza agraria di Castelluccio, Roberto Pasqua.

"Il tema dei parcheggi - sostiene Pasqua - è sul tavolo da molti anni e purtroppo non lo si è mai affrontato nella maniera giusta e definitiva, vale a dire creando uno spazio permanente da mettere a disposizione dei visitatori e degli stessi abitanti del borgo. Non è stato possibile realizzarlo per l'opposizione di vari soggetti e adesso siamo di nuovo nel guado a cercare una soluzione temporanea".