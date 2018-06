Seggi aperti a Terni, Spoleto e Umbertide

Aperti i seggi a Terni, Spoleto e Umbertide dove si svolge il ballottaggio per l'elezione dei sindaci. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente, come confermato dalle prefetture di Perugia e Terni.

Poco più di 132 mila gli elettori chiamati al voto.

A Terni la sfida è tra Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida della colazione di centro destra, e Thomas De Luca, Movimento 5 stelle.

A Spoleto ballottaggio tra Umberto De Augustinis, candidato del centro destra, e Camilla Laureti, centro sinistra.

Per diventare sindaco di Umbertide sono infine in corsa Paola Avorio, centro sinistra, e Luca Carizia, centro destra.

Votanti in leggero calo rispetto al primo turno, alle 12, nei tre comuni. A Spoleto l'affluenza è stata, secondo i dati del ministero dell'Interno, del 15,09 (contro il 16,72), a Terni del 15% (18,47) e a Umbertide del 21,28 (21,71).

Si mantiene ancora in calo rispetto al turno precedente l'affluenza al voto per i ballottaggi nei tre comuni umbri interessati alla consultazione. E' quanto emerge dalla rilevazione del ministero dell'interno. A Spoleto il dato è del 37,20% (42,10 al primo turno), 33,26 a Terni (41,83) e 49,52 (53,61) a Umbertide.