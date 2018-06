Nuova norcineria apre in centro Norcia

Apre una nuova norcineria nel centro storico di Norcia. "E' il primo imprenditore a investire dentro le mura della città nel post sisma ed è un segnale eccezionale. Incarna lo spirito di tutti noi commercianti nursini che non vogliamo mollare" ha detto all'ANSA Alberto Allegrini, presidente della locale Confcommercio.

Ad avviare la nuova attività, è stato Claudio Mariotti, 37 anni, dopo che il terremoto lo aveva costretto a chiudere il negozio gestito in società. "Dopo quasi due anni di inattività - ha spiegato - ho deciso di ricominciare da solo e l'ho fatto scommettendo ancora su Norcia". Ha scelto di vendere i prodotti tipici della salumeria nursina lungo corso Sertorio, la via principale della città. "Per far tornare Norcia ai livelli pre-terremoto - ha detto Mariotti - ci vorrà molto tempo, ma sono fiducioso e voglio pensare che i momenti più difficili siano ormai alle spalle".