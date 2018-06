A Norcia riparte anche Volley under 14

La rinascita di Norcia dopo il sisma passa anche attraverso lo sport giovanile. E' stata ricostituita infatti la squadra femminile del Volley under 14, un gruppo di circa 50 atlete che si è ben comportato nel 24/o Trofeo Salicone "Uniti per Norcia" a Piancastagnaio, in provincia di Siena.

Le ragazze, tutte nursine, sono arrivate a questo appuntamento dopo essersi allenate nei mesi invernali nella palestra di Cerreto di Spoleto sotto la guida tecnica del coach Francesca Di Curzio. "Ho seguito questo giovane gruppo dalla prima partita giocata in casa che per ovvie ragioni è stata a Sellano" ha detto il vice sindaco Pietro Luigi Altavilla. "A pochi mesi dall'inizio di questa avventura - ha aggiunto - mi fa particolarmente piacere che gli sforzi profusi abbiano portato a questo risultato. Lavoriamo per far ripartire la comunità anche dallo sport e dai nostri giovani arrivano segnali incoraggianti".