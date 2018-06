In Umbria assistenza casa riabilitativa

"In Umbria è stato avviato, con successo, il primo esempio in Italia di assistenza domiciliare riabilitativa gratuita per persone con gravi disabilità, dovute a malattie neurodegenerative, con oltre 470 visite domiciliari e 55 pazienti seguiti settimanalmente su tutto il territorio regionale": lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini. Intervenuto al Centro servizi "Grocco" a Perugia all'inaugurazione di una nuova auto donata alla Usl Umbria 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per potenziare il servizio nell'area del perugino.

"Il progetto - ha sottolineato Barberini - è stato avviato a gennaio dopo che la Regione ha assegnato 100 mila euro ad ognuna delle due Aziende sanitarie per svolgere attività riabilitative respiratorie e motorie a domicilio per pazienti con gravi disabilità, come ad esempio i malati di Sla. Entrambe le Usl hanno realizzato il percorso, assumendo sei nuove figure professionali dedicate a questo servizio".