Anche a Norcia la Notte romantica

Anche a Norcia, sabato 23 si svolgerà la "Notte romantica", evento nazionale organizzato dall'Associazione I borghi più belli d'Italia.

"La nostra città, seppur ferita, ha comunque mantenuto il suo fascino, anche quest'anno aderiamo a questa iniziativa che diventa un'occasione in più per passare una bella serata d'estate in Valnerina" dice il vice sindaco di Norcia e assessore al turismo, Pietro Luigi Altavilla. Seguendo il format dell'associazione, uguale per tutta Italia, a Norcia sono diverse le attività ristorative che hanno aderito al programma della manifestazione.

Sabato, alle 17 circa, tanti palloncini saranno liberati in aria come segno d'amore da un apposito pallone aerostatico che sarà collocato in piazza San Benedetto.

"Il centro storico - ha sottolineato Altavilla - è ormai tutto tranquillamente percorribile e visitabile, ci sono i primi cantieri che segnano l'avvio della ricostruzione ed essi rappresentano grande fiducia e speranza per la nostra comunità".