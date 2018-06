A Terni la mostra #CastelluccioVive

Inaugurata presso il Punto Enel di Terni, in via Gabelletta, la terza tappa della mostra fotografica #CastelluccioVive - L'energia nelle regole. Le prime due, che hanno avuto come temi "L'energia nell'arte" e "L'energia nella tenacia", si sono svolte al Punto Enel di Foligno e a quello di Perugia.

Al taglio del nastro di Terni, oltre all'autore degli scatti Francesco Montani, il colonnello Davide Rossi, comandante provinciale dei carabinieri, che ha fatto un intervento sull'energia nelle regole, la responsabile HR Umbria Maria Rosaria Marcellini, la responsabile dei Punti Enel dell'Umbria Daniela Canna, il responsabile del Punto Enel di Terni Alessio Laurenti e i rappresentanti Anse Umbria Nucleo di Terni (Associazione Nazionale Seniores Enel) Nazzareno Tosti e Pietro Proietti.

La mostra propone foto alla scoperta di Castelluccio di Norcia, gravemente colpita dal terremoto: un viaggio tra le bellezze della natura, ma anche tra l'energia e la forza della sua gente, come segno di speranza.