Al via lavori recupero torre civica Norcia

Iniziati a Norcia, in piazza San Benedetto, i lavori di preparazione per l'allestimento del cantiere che porterà al recupero della torre civica.

La ditta che si è aggiudicata l'intervento ha avviato le opere di bonifica dell'area che dovrà ospitare una grande gru, con la quale si procederà allo smontaggio controllato della torre e al successivo recupero.

"L'entrata della gru in piazza San Benedetto, che potrebbe avvenire già la prossima settimana - ha detto l'assessore comunale ai lavori pubblici, Giuliano Boccanera - sarà un momento significativo per la nostra città. Segnerà l'avvio del più grande cantiere in chiave ricostruzione post sisma".