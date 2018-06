In Umbria cresce differenziata rifiuti

In Umbria "continua a calare significativamente" la quantità di rifiuti prodotta e a crescere la raccolta differenziata, con un aumento dal 2015 al 2017 di oltre l'11%. A fare il quadro dei dati relativi al 2017 è l'assessore regionale all'Ambiente, Fernanda Cecchini. "Dobbiamo fare di più - ha detto riferendosi alla quota di differenziata -, ma i risultati conseguiti grazie all'impegno dei Comuni, dei gestori e dei cittadini ci fanno ben sperare che nel 2018 si possa arrivare a raggiungere almeno il 70 per cento".

"Il valore di raccolta differenziata raggiunto, pari al 61,8 per cento, superiore alla media nazionale, comunque ci soddisfa - ha rilevato ancora l'assessore - poiché rappresenta un grande balzo avanti dal 50,6 del 2015". Secondo l'assessore "la gestione dei rifiuti richiede un lavoro corale, di rete, in cui svolgono un ruolo importante i cittadini, ai quali sempre più chiediamo di collaborare".