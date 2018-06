Frati Assisi, in 3 milioni per Nome Francesco

"La solidarietà dei frati di Assisi 'Con il cuore, nel nome di Francesco' conquista gli italiani. La serata televisiva ha raggiunto oltre 3 milioni di spettatori pari al 14.8% di share": a dirlo è il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Il quale ricorda che "la maratona benefica continua fino al 5 luglio".

"Per aiutare le missioni francescane in Italia e nel mondo - ha sottolineato padre Fortunato - basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515".

Il direttore della sala stampa del Sacro convento ha rivolto "un grazie speciale al direttore generale Rai, Mario Orfeo, al direttore di Rai1, Angelo Teodoli, al Capo Struttura Rai, Angelo Mellone, a Carlo Conti, agli artisti che hanno 'prestato' la loro voce per san Francesco e a quanti stanno rendendo possibile questo miracolo d'amore". Avevamo bisogno, in questo momento particolare - ha aggiunto -, di ascoltare storie che ci aprissero il cuore".