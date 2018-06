Ballottaggio rettore Ateneo Stranieri

Sarà ballottaggio tra Giuliana Grego Bolli ed Enrico Terrinoni per l'elezione del nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Perugia nel triennio 2018-2021.

Nella seconda votazione nessuno dei candidati ha infatti raggiunto il quorum previsto di 39 voti, cioè il 50% +1 dell'elettorato attivo. Grego Bolli ne ha ottenuti 31 mentre Terrinoni 25 (20 Giovanna Zaganelli). Sono stati quindi loro ad andare al ballottaggio, fissato per martedì 26 giugno. (ANSA).