Avvio regolare maturità in Umbria

Avvio regolare per gli esami di maturità in Umbria cominciati come consueto con la prova di italiano. Impegnati 7.218 studenti.

I ragazzi e le ragazze degli istituti superiori (5.441 per la provincia di Perugia e 1.777 per quella di Terni) hanno affrontato il tema senza che si verificassero particolari problemi, come ha appreso l'ANSA dalla direzione dell'Ufficio scolastico regionale.

Dopo un controllo all'ingresso - non è consentito infatti portare all'interno dell'aula d'esame telefonini o apparecchi elettronici con collegamenti a internet - agli studenti sono state consegnate le tracce del tema di italiano.

La seconda prova è in programma giovedì 21 giugno, la terza lunedì 25, la quarta giovedì 28.

In Umbria sono 186 le commissioni e 604 i commissari impegnati per la maturità. (ANSA).