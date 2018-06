Sindacati, Umbria sia ad amianto zero

"Vogliamo che l'Umbria diventi la prima regione in Italia ad amianto zero": Cgil, Cisl e Uil hanno posto il tema della bonifica al centro dell'iniziativa che si è svolta a Perugia, presso la Scuole edile, con i segretari nazionali Angelo Colombini, Silvana Roseto e Maurizio Landini.

Secondo le organizzazioni, in Umbria dopo avere avviato un percorso positivo e un primo monitoraggio, "non è stato messo in campo un intervento realmente efficace". Per Cgil, Cisl e Uil è quindi necessario "completare un censimento esaustivo della presenza di amianto in Umbria, sfatando come prima cosa la falsa convinzione che questo non sia un problema che riguarda anche il 'cuore verde'". "Al contrario - hanno spiegato sindacalisti e lavoratori - spesso ci accorgiamo della presenza di eternit anche in aziende dove non ne è mai stata denunciata la presenza.

Secondo i dati del registro tumori umbro, nel decennio 2007-2016 le persone morte per mesotelioma sono state in media 17 all'anno, 20 nell'ultimo quinquennio".