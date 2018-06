Nato secondogenito Di Vaio-Brunacci

Nato all'ospedale di Perugia con il parto in acqua il secondogenito del "fashion blogger" Mariano Di Vaio e dell'avvocatessa Eleonora Brunacci. "Un'esperienza che consiglio alle donne" ha sottolineato quest'ultima.

"Si tratta del terzo parto in acqua del 2018, una scelta che molte mamme non prendono neppure in considerazione per via di tanti pregiudizi che possono invece essere superati", ha detto il dottor Giorgio Epicoco, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia attraverso l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordiosa. "E' sorprendente - ha aggiunto - come, nonostante la vasca fosse attiva da anni, i casi sono sempre più rari. Il parto è un evento naturale e proprio noi medici dobbiamo favorire un ritorno alla massima naturalità possibile, anche superando quelle che sono le limitazioni tipiche della cultura e della consuetudine medica, offrendo, al contempo alla donna totale sicurezza in caso di complicanze, il più delle volte totalmente imprevedibili".