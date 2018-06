Bartolini, pronti per istanza autonomia

"Adesso siamo pronti a presentare l'istanza al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali, dunque ad attivare il Governo nei 60 giorni successivi al ricevimento": lo ha annunciato l'assessore regionale alle riforme Antonio Bartolini dopo che l'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di risoluzione per ottenere una maggiore autonomia regionale. "Resta ovviamente valida - ha aggiunto - la proposta di istituire un Tavolo comune tra le Regioni interessate e il Governo".

"L'Umbria - ha detto l'assessore - ha i conti a posto e può sedersi al tavolo dell'art. 116 con l'obiettivo di avere una Regione più semplice e competitiva, mettendo l'autonomia come leva dello sviluppo e della semplificazione. L'Umbria non ha bisogno e non vuole un aumento indiscriminato di competenze, ma una 'autonomia selettiva' messa al servizio di grandi obiettivi programmatici in cui si pone come territorio di eccellenza.

L'autonomia selettiva dovrà, dunque, riguardare le eccellenze del territorio".