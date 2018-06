Residence Chianelli si amplia

Il "Residence Daniele Chianelli" di Perugia si amplia: saranno costruiti altri 20 appartamenti che si aggiungeranno ai 30 già esistenti e che ogni giorno ospitano bambini e adulti in cura per tumori, leucemie e linfomi. Ad annunciarlo è stato Franco Chianelli, il presidente del "Comitato per la vita Daniele Chianelli" nel corso di una cerimonia per la consegna di cinque monitor di ultima generazione per seguire i parametri vitali dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale.

"Abbiamo raggiunto l'accordo con il Comune di Perugia per acquisire l'area adiacente al nostro residence - ha detto Chianelli - e qui realizzeremo i nuovi alloggi per ospitare e dare una nuova speranza di vita a tanti bambini e adulti sia della nostra regione che da ogni altra parte d'Italia e del mondo".