Da 20 Paesi per mondiale tiro con fionda

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 18 GIU - Arriveranno a Gualdo Tadino da una ventina di Paesi, come Usa, Messico, Russia, Cina, Brasile, India, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra gli atleti e le atlete che si contenderanno il primo campionato del mondo di tiro alla fionda.

Un appuntamento che si disputerà dal 21 al 24 giugno. Il primo della storia di questo sport, organizzato dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali, affiliata al Coni, insieme alla Asd Gruppo fiondatori di Gualdo Tadino con il patrocinio del Comune, dell'ente Giochi de le Porte e della Regione Umbria. Quattro giorni di iniziative che - hanno spiegato i promotori in una conferenza stampa a Gualdo Tadino - termineranno domenica con un tentativo di battere il Guinness world record relativo al maggior numero di tiratori con la fionda in simultanea. (ANSA).