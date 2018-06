Comitato Chianelli dona monitor

Il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" ha donato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia, cinque monitor per i parametri vitali dei piccoli pazienti.

La consegna è avvenuta oggi presso il Residence Chianelli. La donazione è stata possibile grazie anche al contributo arrivato dal "Progetto Beatrice" che ha coinvolto una quindicina di scuole di danza di tutta la regione che hanno dato vita a una raccolta fondi.

Franco Chianelli, presidente del "Comitato per la vita" ha sottolineato l'impegno quotidiano della struttura nell'assistere pazienti grandi e piccoli affetti da tumori, leucemie e linfomi.

Inoltre ha evidenziato il rapporto di collaborazione che da sempre esiste con le istituzioni regionali che "ha portato ad ottenere risultati eccellenti e a volte insperati".