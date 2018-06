Città Castello celebra 90 anni Topolino

Città di Castello, già patria di Alberto Burri, da settembre, per 10 settimane, sarà anche quella di Mickey Mouse, meglio conosciuto come Topolino. Nel 2018 il noto personaggio compie 90 anni e la Disney ha scelto proprio il centro umbro come sede per l'unica mostra italiana a lui dedicata per questo anniversario, nell'ambito di Tiferno comics.

Un appuntamento organizzato dall'associazione "Amici del fumetto". La mostra - spiegano i promotori - sarà ad ingresso gratuito (dal 15 settembre al 25 novembre) e ripercorrerà le tappe e l'evoluzione di Mickey Mouse con centinaia di tavole originali, dal 1928 in cui debuttò nel cortometraggio "Steamboat Willie" (cui è ispirata la locandina della mostra) ai giorni attuali. Evoluzione rappresentata anche da otto francobolli celebrativi stampati da Poste italiane e illustrati da Giorgio Cavazzano, autore principe della Disney. Le sue illustrazioni originali saranno in una sezione speciale della mostra.