Sport e solidarietà,una cena da Guinness

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Una tavola imbandita lunga 90 metri, da una meta all'altra del campo da rugby, per una inedita cena da record sotto le stelle. Suggestiva iniziativa del Città di Castello Rugby, (che milita nel campionato di C2), quella in programma sabato 23 giugno a partire dalle ore 20 con la prima "Cena sotto le stelle - un tavolo lungo un campo".

Il campo da rugby di Città di Castello si trasformerà per l'occasione (nell'ambito del progetto di solidarietà "Terzo tempo") in un vero e proprio locale a cielo aperto dove i commensali si siederanno accanto a dirigenti e giocatori della società nella tavola da Guinness dei primati disposta su tutta la lunghezza del campo. "Tutti sono invitati a questa iniziativa - dice il vicepresidente della società, Mauro Bacinelli - che punta a rinsaldare i valori propri dello sport con la voglia di stare insieme e di condividere esperienze di solidarietà". Per prenotazioni: 3338745453 e 3395490271.