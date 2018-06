Grave una donna caduta da cavallo

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia una donna di 45 anni rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio in un maneggio di Magione. La donna, di Perugia, appassionata di equitazione e - secondo quanto si è appreso - esperta cavallerizza, ha riportato un trauma cranico ed una grave emorragia cerebrale, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera.

La quarantacinquenne si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, con riserva di prognosi.