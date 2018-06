A Norcia riapre il ristorante Europa

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - La città di Norcia ritrova, 20 mesi dopo la grande scossa del 30 ottobre, lo storico ristorante dell'Hotel Europa che da adesso si chiamerà "Nemo", riprendendo il soprannome del fondatore dell'hotel, Alessandro Allegrini.

Viene riaperto in una delle strutture realizzate per la delocalizzazione delle attività commerciali, nella zona di Porta Ascolana.

"E' un giorno importante. Abbiamo deciso - spiega Alberto Allegrini che gestisce la struttura assieme alla sorella Adriana - di fare del nostro ristorante anche un punto di aggregazione per i tanti giovani della città. Quello che temiamo di più oggi, dopo quasi due anni dal terremoto, è lo spopolamento e allora dobbiamo fare di tutto per dare un prospettiva ai ragazzi di Norcia, anche sotto il profilo aggregativo". Alberto, che è anche il responsabile della Confocommercio del luogo, crede che sia "fondamentale ricreare e migliorare le condizioni di vita già molto buone che c'erano nella nostra città prima del sisma.