Norcia città smart punta su tecnologia

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Norcia città smart e sicura che punta sulla tecnologia per migliorare i servizi al cittadino e dotarsi di un sistema di controllo che la metta al riparo da fenomeni malavitosi. Se ne è parlato durante il seminario in cui è stato rinnovato il protocollo di sicurezza tra i sindaci della Valnerina e il prefetto della Provincia di Perugia Raffaele Cannizzaro.

Nel tracciare il bilancio degli ultimi due anni, il prefetto ha evidenziato come sia stato "preservato il territorio da infiltrazioni mafiose e, da parte dei comuni della Valnerina, abbiamo colto segnali positivi riguardo la nostra iniziativa di prevenzione che ha interessato un importante numero di forze dell'ordine". Aggiungendo come "la ricostruzione rappresenterà un momento altrettanto complesso e occorrerà essere vigili".

Sicurezza che a Norcia è strettamente connessa alla tecnologia, già a giugno 2016 era stato annunciato il monitoraggio del traffico attraverso un sistema di telecamere posizionate nei cinque punti di accesso della città.