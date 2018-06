Rapporto Reuters, cresce il sito dell'ANSA

Il sito web dell'ANSA è cresciuto nell'ultimo anno e ha raggiunto la terza posizione nella classifica dei siti di informazione italiani. E' quanto emerge dall'indagine annuale dell'Istituto Reuters per lo studio del giornalismo, nella quale si sottolinea che si tratta di "un insolito esempio di agenzia di stampa che sviluppa un'offerta diretta per il consumatore e attira un significativo numero di utenti unici online". Nella precedente rilevazione il sito risultava quarto. Gli altri siti che occupano i primi posti della classifica sono quelli dei principali quotidiani (La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano) e delle emittenti televisive (TgCom24, SkyTg24 e RaiNews.it). Il portale online della Rai ha migliorato la sua posizione, ma risulta penalizzato dai ritardi nel previsto lancio di un nuovo sito web, dovuti alle dimissioni che si sono registrate tra i manager al vertice alla tv pubblica. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche dai giornali che si concentrano sulle notizie locali, come Il Messaggero (+7%) e Quotidiano.net (+7%). Il cambiamento più rilevante nella classifica online italiana è, comunque, la crescita di Fanpage (+11%).