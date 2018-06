Bianconi in comitato esecutivo Acri

Il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, Giampiero Bianconi, è stato nominato membro del Comitato esecutivo dell'Acri, l'associazione nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio. Presieduto da Giuseppe Guzzetti, si compone di otto membri ed è il massimo organo di gestione dell'associazione.

Anche in questa veste di respiro nazionale Bianconi ha inaugurato i lavori dell'incontro "Analisi del territorio programmazione e strategie delle Fondazioni" organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, a cui hanno preso parte alcuni rappresentanti delle Fondazioni dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio per approfondire tematiche di comune interesse e modalità di condivisione di strumenti e competenze. "L'obiettivo comune delle Fondazioni - ha detto Bianconi - è il benessere delle nostre comunità. Dobbiamo quindi partire dall'ascolto e dall'analisi dei problemi per pianificare risposte adeguate".