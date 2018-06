Verso soluzione parcheggi Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 GIU - A Castelluccio di Norcia si va verso una soluzione per la gestione dei parcheggi in vista della fioritura che ogni anno, tra giugno e luglio, richiama migliaia di visitatori.

Dopo l'incontro della Regione con il Commissario degli usi civici, si è aperta la possibilità di avviare la gestione del servizio navette e dei parcheggi per regolamentare il traffico veicolare. Sarà affidata alla Comunanza agraria di Castelluccio dopo che avrà avuto le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale, ha spiegato il Comune di Norcia.

Di questo hanno già parlato il sindaco Nicola Alemanno e il presidente della Comunanza, Roberto Pasqua. Alemanno ha ribadito come "non ci sia stata mai alcuna divergenza riguardo questo tipo di servizi organizzati per la Comunità di Castelluccio".

"Voglio tranquillizzare - ha aggiunto - lo stesso Commissario degli Usi civici: sarà la Comunanza agraria a organizzare l'intero sistema dei servizi". (ANSA).