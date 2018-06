Marini visita Elcom System di Pantalla

Visita della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini alla Elcom System di Pantalla di Todi specializzata nella produzione di prefabbricati per l'edilizia.

L'azienda è stata fondata da Luigi Granieri e oggi viene diretta dai figli Giammario, Amanzio e Simonetta. Tra i vari prodotti un pannello per rivestimenti chiamato "Caos", frutto della ricerca e dell'esperienza di 55 anni di attività, che ha già conquistato diversi mercati internazionali, dal Marocco al Costa Rica, dal Cile all'Albania, oltre che quello italiano.

"La Elcom - ha sottolineato Marini - dopo gli anni duri della crisi, ha fatto importanti investimenti, soprattutto in direzione della ricerca e dell'innovazione. Scelte che, come dimostra il successo del nuovo pannello 'Caos', sono risultate vincenti perché hanno consentito all'azienda di innovare le sue produzioni, conquistare significative quote di mercato, soprattutto all'estero, grazie a prodotti di grande qualità e molto competitivi sul mercato globale".