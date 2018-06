Conto rovescia UJ, apre Quincy Jones

E' conto alla rovescia per la 45/a edizione di Umbria jazz al via a Perugia il 13 luglio con due concerti evento: i festeggiamenti per gli 85 anni di Quincy Jones e un'opera multimediale dedicata al genio di Caravaggio.

All'arena Santa Giuliana sarà festeggiato Quincy Jones, considerato un'icona della musica. Proprio lui ha prodotto il disco più venduto della storia, Thriller di Michael Jackson, e Fly Me to The Moon, da lui arrangiata fu la prima canzone suonata sulla Luna da Buzz Aldrin. Sul palco si alterneranno, presentati da Jones, Patti Austin, Take 6, Dee Dee Bridgewater, Noa, Ivan Lins, Alfredo Rodriguez e Pedrito Martinez. Ospite speciale Paolo Fresu.

"I Caraviaggianti", nel pomeriggio al Teatro Moracchi, è invece una produzione originale che sarà presentata in anteprima a Umbria Jazz. È stata ideata da Rita Marcotulli che ne ha scritto anche le musiche, eseguite dalla stessa pianista romana con una band di eccellenti musicisti di diverse nazionalità.