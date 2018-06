Campioni atletica al Memorial Coscioni

Ci sarà anche Andrew Howe, già vice campione del mondo nel salto in lungo, che correrà i 200 metri sfidando i fratelli Jonathan, Dylan e Kevin Borlee, specialisti dei 400, alla nona edizione del meeting internazionale di atletica leggera "Memorial Luca Coscioni" in programma domenica a Orvieto.

La manifestazione organizzata dalla Libertas Orvieto è intitolata alla memoria del ricercatore e atleta locale malato di Sla scomparso nel 2006 a soli 38 anni. Sulla pista dello stadio "Luigi Muzi" sono attesi oltre 250 atleti in gara su 14 specialità.

Oltre ad Howe e ai fratelli Borlee, sui 200 metri maschili correranno anche Matteo Galvan e Giovanni Galbieri mentre nei 100 si presenteranno alla partenza altri nazionali azzurri come Obou Delmas e Jacques Riparelli. Per i 100 donne occhi puntati sulle staffettiste della nazionale italiana Audrey Alloh, Anna Bongiorni e Irene Siracusa.