Rifatta facciata ospedale di Amelia

Completati ad Amelia i lavori di rifacimento della facciata dell'ospedale Santa Maria dei Laici, realizzati attraverso un importante investimento da parte dell'Usl Umbria 2.

L'intervento, svolto in accordo con la Soprintendenza ai Beni Architettonici, ha previsto una manutenzione straordinaria di carattere puramente conservativo e di recupero di tutti gli elementi architettonici, con il mantenimento dell'aspetto formale delle facciate come consolidato nel tempo. Alla completa demolizione e al successivo rifacimento dell'intonaco, ad eccezione degli elementi architettonici pregiati a stucco, sono seguiti la rimozione e la sostituzione di parte degli infissi esterni, la posa in opera di nuovi canali di gronda e pluviali, l'installazione di nuove persiane. "Abbiamo mantenuto gli impegni che la precedente e l'attuale direzione aziendale avevano assunto con i cittadini di Amelia e con le ultime due amministrazioni comunali" ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria, Imolo Fiaschini.