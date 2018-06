Industria 4.0, fondi Camcom Terni

Raddoppiano i fondi per le imprese che 'agganciano' la ripresa economica cogliendo le opportunità offerte dal Piano nazionale 'Impresa 4.0': ammontano infatti a 72 mila euro le risorse, sotto forma di voucher, che la Camera di commercio di Terni mette a disposizione del sistema delle imprese locali.

E' stato infatti pubblicato sul sito camerale il bando voucher digitali 4.0 che finanzia sia progetti che richieste di servizi di formazione e consulenza. Per quanto riguarda i progetti devono essere presentati da un raggruppamento di imprese e essere rivolti all'introduzione di nuove tecnologie, mentre i servizi di formazione possono essere richiesti da singole aziende. I voucher saranno erogati per un massimo di 6 mila euro ad impresa. Per presentare la richiesta di contributo c'è tempo fino al 15 settembre.