In fiamme compattatrice cartone

Un incendio ha danneggiato nella notte una compattatrice per il cartone posizionata nel parcheggio di un'attività commerciale nella zona di Ellera di Corciano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima e la terza partenza della sede centrale di Madonna alta con tre mezzi, la polizia e la responsabile dell'attività. Sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno scatenato l'incendio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere le fiamme. (ANSA).