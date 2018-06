Donazione Sogepu a ospedale Castello

Consentirà il miglioramento strutturale dell'ospedale di Città di Castello, la donazione di circa 39 mila euro da parte della Sogepu. In particolare sono previste opere di tinteggiatura dei locali del pronto soccorso e dell'area delle degenze mediche (Piano V).

Gli interventi sono stati illustrati in una conferenza stampa dal direttore generale dell'Usl Umbria 1 Andrea Casciari, dal presidente di Sogepu, Cristian Goracci, dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e dal direttore del presidio Alto Tevere Silvio Pasqui.

"Esprimo un sentito ringraziamento a SoGePu - ha detto Casciari - per l'interesse verso l'ospedale, su aspetti come il miglioramento del comfort alberghiero che contribuisce ad aumentare il benessere lavorativo degli operatori e a fornire maggior sollievo ai degenti. Quello di SoGePu è un altro esempio virtuoso, di una società che dedica grande attenzione alle esigenze della comunità locale, in sinergia con l'amministrazione comunale e le associazioni".