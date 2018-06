Chiacchieroni auspica Conte in Umbria

"Sono rimasto sorpreso dalla mancata visita anche alle zone terremotate dell'Umbria da parte del neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Auspico che a breve possa portare il suo saluto anche ai nostri cittadini della Valnerina e dell'area interessata dal sisma del 2016 e 2017": così il capogruppo del Partito democratico in Regione, Gianfranco Chiacchieroni dopo la visita del premier ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

"È sempre importante, per i cittadini - aggiunge, fra l'altro, Chiacchieroni - sentire vicine le istituzioni di ogni livello, a partire da quelle statali, soprattutto in una fase delicata come quella della ricostruzione, dove viene messa in campo, da parte di tutti, ogni sforzo per ricostruire non solo gli edifici, ma anche l'intero tessuto sociale ed economico. Il mio auspicio è di poter salutare a breve, insieme ai cittadini delle nostre zone terremotate, il nuovo Presidente del Consiglio".