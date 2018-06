Marini si congratula con sindaci eletti

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - "Come Presidente di Regione voglio congratularmi e fare gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in Umbria, nella tornata amministrativa di ieri. In particolare ai sindaci riconfermati, che hanno ottenuto una netta affermazione personale e di fiducia dei cittadini, anche per il lavoro svolto, come Cristian Betti a Corciano, Letizia Michelini a Monte Santa Maria Tiberina e Bernardino Sperandio a Trevi. Congratulazioni e auguri di buon lavoro anche ai sindaci di Cannara, Fabrizio Gareggia e di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali": lo ha affermato la presidente Catiuscia Marini.

Come esponente Pd ha invece osservato che "per i candidati sostenuti dal Pd la competizione elettorale si è svolta in una fase particolarmente complessa"; "anche per questo, accanto alla positiva affermazione al primo turno, con la vittoria di 4 sindaci su 5 sostenuti dal Pd e con il ritorno, dopo 15 anni, di una maggioranza di centro-sinistra a Passignano, il risultato appare ancor più significativo".