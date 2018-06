Fondi ministero a ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Già entro la fine del 2018 sarà possibile assicurare un potenziamento dei percorsi assistenziali dei pazienti affetti da patologie croniche cardiovascolari; un ulteriore miglioramento avverrà grazie al finanziamento di un progetto che il ministero della Salute intende sviluppare in rete con più regioni, tra le quali l'Umbria (le altre sono Lombardia, Toscana, Veneto e Liguria): l'annuncio della assegnazione della somma di 1 milione e 200 mila euro è pervenuto all'azienda ospedaliera di Perugia tramite la direzione regionale dell'assessorato della Sanità, sezione programmazione assistenza ospedaliera.

Coordinatore dell'attività di stesura ed esecuzione del progetto è il professor Giuseppe Ambrosio, direttore della struttura complessa di Cardiologia e Fisiopatologia cardiovascolare del S.

Maria della Misericordia, che in una nota dell'ufficio stampa esprime "piena soddisfazione per l'assegnazione del finanziamento".