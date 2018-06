Donazioni motociclisti a Campi di Norcia

Il moto club CC Motorday, che riunisce molti carabinieri italiani con la passione per la moto, insieme alla sezione umbra del club, gli "Svalvolati" di Assisi, ha fatto una doppia donazione alla piccola frazione terremotata di Campi di Norcia.

Il presidente nazionale, Stefano Martone e quello regionale umbro, Danilo Franculli hanno consegnato ieri rispettivamente un impianto fotovoltaico dal valore di 10 mila euro per la copertura della struttura della Pro loco che ha dato rifugio alla popolazione dopo il sisma del 2016 e un trattore taglia erba dal valore di 5m ila euro per la cura del parco circostante. "Abbiamo conosciuto - ha spiegato Franculli - la realtà di Campi l'anno scorso, ed in particolare ci siamo gemellati con il presidente della Pro loco, Roberto Sbriccoli, che vanta un passato da motociclista. Il progetto Back to Campi da allora è diventato anche un nostro cruccio, segno di un'Italia che deve cambiare soprattutto in questi territori delicati e precari".