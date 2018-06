Cucinelli, Grande Gatsby per 40mo maison

La maison Brunello Cucinelli, specializzata in abbigliamento di lusso e filati pregiati come il cashmere, compie 40 anni. "Ma io non amo festeggiare gli anniversari. Anche perché la moda è sinonimo di giovinezza di contemporaneità. Ci si veste anche per sentirsi più giovani, per scontarsi qualche anno" spiega Brunello Cucinelli che domani 12 giugno presenterà la nuova collezione a Pitti. "Sono concentrato sulle mie nuove proposte, stavolta ispirate dal Grande Gatsby, con pantaloni morbidi, giacche più lunghe delle precedenti collezioni, camicie a righe leggere, colori chiari, con beige, cammello, ma anche tabacco e prugna". "Sono piccoli cambiamenti di silhouette. Dettagli che variano come revers, spalle, risvolti. Perché non è vero che l'uomo non avverta il desiderio di cambiare, ma il guardaroba maschile, a differenza di quello femminile legato alle tendenze, deve durare qualche stagione". A settembre Cucinelli presentare gli ultimi interventi di restauro del Borgo di Solomeo, sede dell'azienda.