"Cantine in centro" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Sarà un'edizione molto incentrata sulla "risorsa umana" e quindi, oltre che sulle degustazioni, sul racconto dei diretti protagonisti, ovvero degli stessi produttori, "Cantine in centro", la kermesse dedicata ai prodotti enologici umbri, che torna nel centro storico di Perugia per una "Happy summer", slogan scelto per la quarta edizione, dal 15 al 17 giugno 2018.

Per tre giorni si potrà "bere" ma anche ascoltare le voci dell'Umbria del vino, come è stato sottolineato, proprio nella location nel centro storico dove saranno collocati gli stand, tra piazza Matteotti e via Mazzini, durante la presentazione della rassegna. Oltre all'anticipo a giugno (in passato si è svolta a settembre), questa edizione proporrà novità legate all'orario (stand aperti venerdì e sabato dalle ore 17 alle 24 e domenica dalle ore 10 alle 20), al comfort (salotto del gusto open air) e alla solidarietà (una parte degli incassi sarà devoluta all'associazione Aronc Amici della Radioterapia Oncologica Onlus).