Inaugurata nuova sede Camera lavoro Norcia

Inaugurata a Norcia la nuova sede della Camera del lavoro della Cgil. E' stata realizzata grazie alle donazioni dello Spi, il Sindacato pensionati italiani della stessa confederazione.

"Non può esserci ricostruzione se non si consente a chi vuole vivere in queste aree di poter continuare a farlo, perché altrimenti ricostruiremmo solo edifici vuoti" ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini, presente alla cerimonia. "Ecco perché - ha aggiunto -, sin da subito dopo il sisma del 24 agosto e poi, ancor di più, dopo quello del 30 ottobre, anche se eravamo in piena emergenza, abbiamo voluto concentrare tutti i nostri sforzi per garantire in questi territori la continuità scolastica ed il lavoro. Ciò rappresentava, e rappresenta, la condizione irrinunciabile per mantenere qui le famiglie, e quindi la vita di queste comunità".

"L'inaugurazione della nuova sede della Camera del lavoro - ha detto ancora Marini - rappresenta un altro, concreto, segno di attenzione per la Valnerina".