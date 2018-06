Comune Norcia incontrerà cittadini

L'amministrazione comunale di Norcia incontrerà i cittadini per fare il punto sulla situazione post sisma. Fissati una una serie di appuntamenti a partire da mercoledì 13 giugno.

"Sentiamo l'esigenza di avere un continuo contatto diretto con la cittadinanza e per questo abbiamo deciso di programmare appuntamenti in cui, di volta in volta, incontreremo la popolazione", ha spiegato il sindaco Nicola Alemanno. "Sono pensati - ha aggiunto - per far sì che ognuno possa essere direttamente informato della nostra azione amministrativa e al contempo creare un momento di confronto. Vogliamo rispondere a tutte le domande inerenti il complesso quadro normativo relativo alla ricostruzione. Siamo certi che questi incontri saranno particolarmente utili, per questo auspichiamo un'ampia partecipazione della cittadinanza".