"Fior di cacio" a Vallo di Nera

(ANSA) - PERUGIA, 9 GIU - A Vallo di Nera torna sabato e domenica "Fior di cacio", l'evento che celebra le produzioni casearie della Valnerina con degustazioni, laboratori, educational, convegni ed escursioni. Protagonisti dell'edizione 2018 saranno i "Distretti del cibo", il nuovo strumento previsto dalla legge di bilancio che vuole appunto garantire ulteriori risorse ed opportunità di crescita a filiere e territori. Tema che sarà trattato negli spazi dedicati alle riflessioni con gli addetti ai lavori che illustreranno prospettive e criticità del settore caseario e più in generale della zootecnia.

"Fior di cacio è un'occasione importante per far conoscere le eccellenze del nostro territorio che si sta riprendendo lentamente dopo gli eventi sismici del 2016", dice il sindaco Agnese Benedetti. "Il formaggio è il grande protagonista della due giorni - aggiunge - ma chi viene a Vallo di Nera in questo fine settimana avrà modo di apprezzare tanti altri prodotti della Valnerina".