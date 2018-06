Donna di 97 anni dona il fegato

(ANSA) - PERUGIA, 9 GIU - Non c'è limite di età per la donazione di organi: un esempio arriva da Perugia dove il fegato di una donna di 97 anni sarà utilizzato per salvare la vita a una paziente di 64, affetta da epatocarcinoma e ricoverata in un ospedale dell'Emilia Romagna. I familiari dell'anziana, morta per emorragia, hanno infatti accolto la richiesta dei sanitari della Rianimazione dell'ospedale di Perugia - secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio stampa della stessa azienda ospedaliera - dottor Antonio Galzerano e coordinatore infermieristico Giampaolo Rinaldoni - per dare possibilità di vita a pazienti in attesa di trapianto. La commissione esaminatrice ha giudicato idoneo il fegato della donna per il trapianto. Le operazioni di prelievo, coordinate dal centro regionale trapianti affidato al dottor Atanassios Dovas, hanno visto impegnata una equipe multidisciplinare composta da personale medico e infermieristico di più discipline.