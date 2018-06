Banda ultra larga, apre primo cantiere

(ANSA) - PERUGIA, 9 GIU - Al via in Umbria gli interventi per l'attuazione del Piano regionale per la Banda ultra larga che porterà la rete in fibra ottica nelle "aree bianche" del territorio a "fallimento di mercato", in modo che in tutta la regione sia garantita la connettività e, con essa, l'accesso da parte di cittadini e imprese ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

In occasione dell'apertura del primo cantiere, martedì 12 giugno, Regione Umbria, Infratel (società in house del ministero dello Sviluppo economico e soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga) e Open Fiber (la società che si è aggiudicata la gara per la realizzazione dell'infrastruttura) hanno organizzato un evento inaugurale che si terrà a Castel Giorgio, alle ore 11.30, nella sala del Consiglio comunale (Piazza del Municipio, 1). E' previsto lì'intervento della la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.