Sconti Trenitalia per eventi estivi

Sconti e promozioni per chi utilizzerà i treni regionali per partecipare alle numerose iniziative previste nelle varie località umbre nel corso dell'estate, dalla Giostra della Quintana di Foligno agli eventi estivi di Nocera Umbra, dalla mostre "Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla", al Perugia Social Film Festival, I Primi d'Italia ed Eurochocolate.

Offerte e promozioni rivolte non solo a chi utilizzerà occasionalmente il treno per raggiungere le mete turistiche dell'Umbria, ma anche agli abbonati. A disposizione dei clienti anche Umbria.GO, biglietto integrato che dà accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico locale: dai treni ai bus urbani ed extraurbani; dal minimetro di Perugia alla funicolare di Orvieto, ai battelli del Trasimeno.

Il nuovo orario estivo, in vigore dal 10 giugno (sul sito www.trenitalia.com), conferma un'ampia offerta regionale verso le località del lago Trasimeno, della Valnerina e le città del turismo culturale e religioso.