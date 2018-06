Pediatria finalista campagna vaccini

C'è anche il progetto della struttura complessa di Pediatria della Azienda ospedaliera di Perugia tra i finalisti della campagna sui vaccini #PerchéSì , ideata da Sanofi Pasteur per promuovere e mettere in rete una efficace comunicazione in tale ambito.

Lo ha stabilito una giuria di esperti, che ha selezionato i migliori dieci progetti tra i 60 presentati da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell'associazionismo, società scientifiche, Asl e distretti sanitari.

Soddisfazione per il riconoscimento realizzato dalla struttura di Pediatria di Perugia, con il coordinamento del dottor Edoardo Farinelli, è stata espressa dal direttore, la professoressa Susanna Esposito. "Sono orgogliosa - ha sottolineato - che il progetto realizzato, che enfatizza l'importanza della vaccinazione influenzale per gli operatori sanitari e per i pazienti di tutte le età con patologia cronica, sia stata considerata tra i più innovativi ed efficaci sulla promozione vaccinale in Italia".