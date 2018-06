Marini, perché cattiveria su pelle Castelluccio?

"Ma perché la cattiveria della lotta politico ambientalista sulla pelle degli abitanti di Castelluccio?": a chiederselo è la presidente della Regione Catiuscia Marini commentando l'esposto del Wwf sulla realizzazione del 'deltaplano'. Vicenda della quale parla in un post su Facebook.

"Per il Wwf - ha sostenuto Marini - Castelluccio deve morire così come la piccola economia della montagna. Sono esterrefatta delle minacce e dell'arroganza, ma soprattutto della falsità dei contenuti dell'esposto. Questo spazio ospiterà i piccoli ristoranti e le attività commerciali chiuse da due anni. Inoltre - conclude Marini - è stato autorizzato con tutte le procedure previste dalle norme e tutte le autorità hanno espresso i pareri". (ANSA).