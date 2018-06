Dedicata alla donna Isola del libro

Sarà la donna, con il suo ruolo nella società, al centro degli incontri in programma per la sesta edizione di "Isola del libro Trasimeno". Un evento declinato quindi "al femminile" con oltre venti caffè letterari in programma a Passignano sul Trasimeno tra il 16 giugno e il 23 settembre 2018, con tappa anche a Perugia e con protagonisti esponenti del mondo culturale, civile e politico umbro e italiano. Ed inoltre, eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret.

"Ringrazio per il tema scelto dedicato alle donne - ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini - e per aver deciso di raccontare un protagonismo al femminile e un pensiero femminile che modifica il modo di essere della società e investe molti campi. Una scelta ancora più significativa perché arriva per i 70 anni della Costituzione italiana che ha fatto diventare tutte le donne cittadine italiane".