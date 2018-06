Corso Villa umbra per medici lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 8 GIU - Si è aperto a Villa Umbra il corso di formazione "Le tecniche di indagine e le procedure di polizia giudiziaria" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, destinato a medici del lavoro e tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro dei servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1 e 2.

Riservato ai dipendenti del servizio sanitario regionale, si articola in due edizioni.

Relatori delle giornate formative: Michele Adragna, sostituto procuratore presso il Tribunale di Perugia, e Raffaele Pesiri, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Terni.

"A fronte di una sempre maggiore coscienza da parte dell'Autorità giudiziaria rispetto al tema della sicurezza e ai confini sempre più estesi della responsabilità penale - hanno sottolineato Adragna e Pesiri - in questo particolare settore della sicurezza deve crescere la cultura e l'informazione in tutti i destinatari della normativa stessa in modo da creare una aggiornata etica della sicurezza".