Borse studio per gli studenti di Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 8 GIU - Sei borse di studio per gli studenti delle scuole medie e superiori di Cascia saranno consegnate dall'associazione "L'Agorà" di Lavagna (Genova) in occasione del musical "Il Re Leone" portato in scena a Roccaporena dagli studenti dell'Omnicomprensivo "S. Fidati" che danno vita al laboratorio teatrale Cast. Borse di studio che sono il frutto della raccolta fondi avviata subito dopo il sisma dall'associazione - in collaborazione con il Circolo golf e tennis Rapallo e Golf Colline del Gavi - e che ha portato a raccogliere 24.634 euro. Una parte era stata già spesa per acquistare una stampante 3D donata al liceo Scientifico della città di Santa Rita nel settembre scorso, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. La somma rimanente è stata suddivisa nelle sei borse di studio che permetteranno ad alcuni studenti delle terze medie e delle terze e quarte classi della scuola superiore di usufruire di soggiorni sia in Italia che all'estero per il perfezionamento della lingua inglese.